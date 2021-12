Osimhen in Coppa d’Africa: convocato ma a decidere sarà il Napoli

Victor Osimhen è stato convocato dal CT della Nigeria per disputare la Coppa d’Africa. Il giocatore del Napoli è già a Lagos dove ha trascorso le vacanze di Natale e mercoledì potrebbe partecipare al raduno della sua Nazionale. Osinhen, però, dovrà tronare presto in Italia perché deve sottoporsi alla visita di controllo dopo l’operazione al volto. Solo il chirurgo potrà decidere se potrà scendere in campo in Africa.

La partecipazione alla Coppa d’Africa dipende dal medico Italiano

Dopo l’infortunio al volto causato dallo scontro con Skriniar durante la sfida contro l’Inter, Osimhen ha saltato otto partite tra Campionato ed Europa League. Nonostante tutto, il CT della Nigeria, Eguavoen, ha convocato il giocatore per la Coppa d’Africa, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. L’attaccante del Napoli, galvanizzato dalla notizia, ha deciso di passare le vacanze di Natale a Lagos. Inoltre, mercoledì, il giorno del suo compleanno, potrebbe presentarsi al raduno della Nazionale a Abuja, la capitale.

Osimhen è troppo ottimista e a placare l’entusiasmo potrebbe essere il chirurgo che lo ha operato. Venerdì, infatti, il calciatore dovrà tornare in Italia per le visite di controllo ed eseguire tutti gli esami strumentali. La presenza di Osimhen in Coppa d’Africa dipende dall’esito della visita. I medici del Napoli decideranno se l’attaccante potrà tornare a giocare.