Pallone Azzurro 2021 della Figc: doppietta Juventus con Chiesa e Girelli

Federico Chiesa e Cristiana Girelli vincono il Pallone Azzurro 2021, sono loro i migliori attaccanti della Nazionale maschile e femminile. A decretare la vittoria i voti dei tifosi sul sito del Figc.

Sono due attaccanti della Juventus i vincitori del Pallone Azzurro 2021 della Figc. Si tratta di Federico Chiesa e Cristiana Girelli. Il premio viene assegnato per il migliore Azzurro e la migliore Azzurra nelle partite del 2021. A scegliere il vincitore gli oltre 8000 tifosi che hanno espresso il loro voto partecipando sul sito della Figc al sondaggio attivo dal 14 al 30 dicembre.

Chiesa ha trionfato con il 46% delle preferenze sugli altri quattro candidati: Nicolò Barella (20%), Leonardo Spinazzola (14%), Insigne, Donnarumma. L’attaccante della Juventus in Nazionale ha totalizzato 17 presenze, 3 gol e la vittoria dell’Europeo. In una recente intervista ha spiegato i due segreti del trionfo a Wembley: “L’entusiasmo del Mister Mancini e il gruppo: giocare sempre per il compagno, essere squadra fino all’ultimo. Come nella fase ad eliminazione diretta e in finale dopo il gol degli inglesi“.

Per la Nazionale femminile ha vinto la Girelli. Per lei il 44% delle preferenze, le altre quattro candidate erano: Barbara Bonansea (26%), Valentina Giacinti (17%), Cernoia e Pirone. La Girelli ha realizzato 9 presenze in Nazionale mettendo a segno 9 gol.