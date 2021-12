Post partita Real Madrid Inter

L’Inter torna dalla sfida con il Real Madrid con un risultato di 2-0 e dice addio al primo posto del girone C di Champions League. I nerazzurri si presenteranno agli ottavi non da testa di serie, lunedì alle ore 12:00 il sorteggio. La squadra arriva a Madrid già qualificata ma ha un impatto positivo mettendo sotto il Real, purtroppo due goal spettacolari da fuori area chiudono la partita, uno al 17esimo minuto del primo tempo con Kroos ed un altro al 79esimo minuto del secondo tempo con Asensio. Nota negativa l’espulsione di Barella al 64esimo del secondo tempo che lascia gli uomini di Inzaghi in dieci.

Le parole di Simone Inzaghi

“La squadra ne esce positivamente dalla sfida del Bernabeu, a livello di gioco abbiamo sviluppato bene. Abbiamo creato tantissime situazioni, l’unica pecca è aver terminato il primo sotto 1-0. Era la sesta partita di fila con qualche giocatore un po’ stanco ma sulla prestazione c’è poco da dire. Contro il Real Madrid abbiamo giocato bene entrambe le partite ma abbiamo sempre perso, evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più. Torniamo da Madrid con tante cose buone, ma ci interessava il risultato, ora pensiamo al campionato, per il sorteggio ci saranno squadre fortissime, una vale l’altra, l’importante sarà arrivare a quel momento nelle condizioni migliori”. In merito all’espulsione di Barella:“Barella ha fatto un errore grave, ma è un ragazzo intelligente e ha già chiesto scusa”.