Qualificazioni mondiali: Italia al bivio ed Infantino propone la disputa del titolo ogni due anni

Preoccupazione ed ottimismo, si intrecciano nell’avvicinamento alle partite che decreteranno o meno, la presenza dell’Italia ai mondiali in Qatar. Il percorso prevede il primo spareggio con la Macedonia il 24 marzo a Palermo, in caso di vittoria, sfida decisiva cinque giorni dopo, in casa della vincente tra Portogallo e Turchia. Una formula crudele perchè tra l’Italia Campione d’Europa e Cristiano Ronaldo, un protagonista del calcio mondiale dovrà restare a casa.

Le parole del presidente Fifa Infantino

La paura di non esserci, è una degli argomenti su cui fa leva il presidente della Fifa Infantino, per promuovere l’idea del mondiale ogni due anni. Ecco le sue dichiarazioni: ” effettivamente se l’Italia non dovesse qualificarsi per il prossimo mondiale, sarebbero dodici anni senza mondiale, non penso sia molto positivo per un Paese che vive di calcio come l’Italia”.

I calciatori si oppongono alla proposta

La proposta sta incontrando però forti opposizioni, anche tra i calciatori ne hanno parlato. Mbappé e Lewandoswski, hanno considerato il fatto che competizioni come il Mondiale ogni due anni, possono ridurre le performance dei giocatori, avere competizioni così ravvicinate possono creare problemi. Il fatto di giocare ogni quattro anni crea un’attesa magica, per questo vincere il mondiale è il sogno di qualsiasi giocatore, giocare ogni due anni renderebbe tutto più normale.