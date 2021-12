Scamacca al top potrebbe essere la soluzione dei problemi per Mancini

Ha ventitre anni da compiere tra meno di un mese a capodanno, Gianluca Scamacchia non si sente ancora arrivato:“Penso solo al Sassuolo e a migliorarmi, mi aspetto molto da me stesso” ha detto il classe ’99 dopo il bellissimo goal segnato al Napoli, che riporta al suo esordio in serie A sempre in neroverde al San Paolo. Il Sassuolo che oggi si gode la definitiva esplosione dell’attaccante moderno per definizione, bravissimo a spendersi per la squadra e a creare gioco offensivo, è sulle tracce del suo idolo Ibrahimovic realizzando capolavori autentici. Dalle giovanili della Roma all’Olanda è maturato in fretta lontano da casa e dall’Italia, e proprio ora l’Italia e mister Mancini ha bisogno del suo profilo in vista degli spareggi mondiali di Marzo.

Mancini ha bisogno di Scamacca

Il ct ha già imparato a conoscerlo per il particolarissimo mix di forza fisica, tecnica e capacità realizzativa, in questa emergenza azzurra i suoi goal potrebbero risolvere tanti problemi. In attacco Scamacca continuerà a lavorare duramente isolandosi anche rispetto a vicende extra campo. Dopo l’esplosione ad Ascoli in B e l’ottimo rendimento dimostrato al Genoa nella scorsa stagione, eccolo finalmente pronto per competere ad un livello superiore, in tre giornate di fila a bersaglio (5 goal in stagione) entrerà di sicuro tra i più richiesti nel calciomercato, ma prima si augurano tutti ci sia una possibilità azzurra per strappare il biglietto per il Qatar.