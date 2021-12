Serie A, gli anticipi della 15ª giornata: i commenti in breve dagli spogliatoi

La Dea consolida il 4º posto e la Fiorentina riscatta la sconfitta di Empoli. Pari ad occhiale tra Verona e Cagliari, mentre la Juventus espugna il campo della sempre più disastrata (in classifica) Salernitana.

Negli anticipi della 15ª giornata l’Atalanta conferma il buon momento e annienta la resistenza del Venezia con un netto 4 a 0. Le reti sono state messe a segno da Pasalic al 7′, 12′ e al 67′, mentre il 3 a 0 porta la firma di Koopmeiners al 57′. La Dea consolida il 4º posto ed inizia a mettere pressione alle prime della classe.

La Fiorentina batte la Sampdoria per 3 a 1 e rialza la testa dopo il ko nel derby con l’Empoli. Passano in vantaggio i blucerchiati al 15′ con Gabbiadini, successivamente i padroni di casa mettono il turbo e rifilano il tris alla squadra ospite. Le marcature portano la firma di Callejon al 23′, Vlahovic al 32′ e di Sottil al 45′. La viola è l’unica squadra in questo campionato a non aver mai pareggiato in questa prima parte di stagione (8 vittorie e 7 sconfitte all’attivo).

La Juventus torna al successo contro il fanalino di coda della Salernitana con un comodo 2 a 0, che porta la firma di Dybala al 21′ e Morata al 70′. Per la cronaca è stato annullato un gol a Chiellini per fuorigioco e Dybala ha sbagliato un rigore al 95′. La Salernitana, invece, ha colto un palo clamoroso con Ranieri quando la Juve era avanti di 1.

Finisce in parità il delicato incontro del Cagliari contro il Verona di Tudor, una delle squadre migliori, per gioco ed organizzazione, del torneo.

Commenti dagli spogliatoi

Atalanta-Venezia 4-0

Gasperini: il rinnovo fino al 2024 è la testimonianza tangibile di quanto io sia attaccato a questa grande famiglia, che mi sta dando grandissime soddisfazioni umane e professionali. L’intesa tra me ed i Percassi è massima.

Zanetti: Non è stato il miglior Venezia della stagione. Siamo partiti bene, poi la loro qualità è venuta fuori e devo riconoscere che l’Atalanta è stata la migliore squadra affrontata fino ad ora.

Fiorentina-Sampdoria 3-1

Italiano: Abbiamo reagito subito dopo la sconfitta di Empoli. Sono contento per la crescita e la maturità dimostrata dalla mia squadra. La vittoria è stata bella, adesso speriamo di avere quella continuità che ancora ci manca.

D’Aversa: Dopo la rete del vantaggio abbiamo abbassato il nostro livello di gioco. Serviva più attenzione, il rammarico c’è non tanto per il risultato quanto per la prestazione. Fisicamente stiamo meglio degli altri, ma questo aspetto non è bastato.

Verona-Cagliari 0-0

Tudor: Il risultato è bugiardo perchè il loro portiere ha fatto almeno 3 interventi decisivi. Ho fatto comunque i complimenti ai miei ragazzi perchè questo tipo di partite si possono anche perdere.

Mazzarri: Questo punto è molto importante, ma sono ancora più contento di alcune cose viste in campo. Siamo stati compatti e cattivi al punto giusto. Con un pizzico di fortuna in più nel primo tempo avremmo potuto anche vincerla.

Salernitana-Juventus 0-2

Colantuono: Volevamo fare delle cose, poi la Juve non ce lo ha permesso. Non possiamo però prendere un gol come quello di Morata, dove, da lì in poi, la partita ci è scivolata via. Peccato per il palo preso quando eravamo sull’1 a 0.

Allegri: La squadra ha fatto una buona prestazione su un campo difficile. Nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosa. Dovevamo e potevamo fare di più.