Trastevere-Fano, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 al Trastevere Stadium si disputerà il match Trastevere-Fano valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone F) che vede in classifica i romani al primo posto con 27 punti, mentre i marchigiani al dodicesimo con 12 punti.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra le due squadre e che sarà arbitrato da Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata (Napoli) e Antonio Aletta di Avellino. Il fischietto toscano, alla terza stagione nella Can D, non ha precedenti con le due formazioni e non arbitra nel girone F dallo scorso 12 maggio (Recanatese-Agnonese 5-2).

Dove vedere Trastevere-Fano in tv e streaming

Il match Trastevere-Fano, 12.a giornata del campionato di Serie D, sarà visibile in streaming gratuito sulla pagina ufficiale Facebook del club capitolino con telecronaca a cura di Fanner Reporter: a seguire gli highlights e le interviste della gara.

NORME ANTI COVID

Il costo del biglietto è di €10, gratis per i ragazzi dai 12 anni in giù. Si ricorda che per accedere all’interno della struttura è necessario esibire il green pass oppure l’esito negativo ad un tampone Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. All’interno della struttura è obbligatorio seguire le misure di prevenzione anti-Covid e sedersi nel posto assegnato nel tagliando.

7 novembre 2020, Trastevere-Fiuggi 2-0: gli highlights