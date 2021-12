Tuchel bacchetta Lukaku: “L’intervista non mi é piaciuta, ne parleremo in privato”

Non tarda ad arrivare la replica di Tuchel alle dichiarazioni rilasciate dal suo attaccante Romelu Lukaku. Nell’intervista rilasciata a Sky, l’attaccante belga lascia trasparire una delusione delle sue aspettative sul ritorno ai Blues, e sembra quasi lanciare un appello all’Inter per avere una nuova chance in nerazzurro. L’allenatore del Chelsea non ha digerito le parole del suo giocatore, dichiarando che l’intervista non gli é piaciuta e che presto si confronterà con il diretto interessato in privato.

Tuchel su Lukaku: “Parole infelici, bisogna capire cosa c’è dietro”

Fino ad ora, con il Chelsea Lukaku ha segnato 6 gol in 17 presenze: 4 reti in campionato e 2 in Champions League. Inoltre, il rapporto tra Tuchel e Lukaku probabilmente non é mai decollato. Dopo il successo ottenuto contro l’Aston Villa, che gli ha permesso di ritrovare il gol in Premier dopo un lungo digiuno iniziato l’11 settembre, ai microfoni di ESPN Brasil Lukaku ha lanciato una frecciatina al suo allenatore: “Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po’ di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale”.

Ora, dalla reazione dell’ambiente Blues, nessuno si aspettava una presa di posizione così forte da parte del belga. Le sue dichiarazioni sono arrivate a Londra, e le ha commentate così il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel: “Bisogna capire cosa c’è dietro, sono sorpreso: non lo vedo infelice. Scatenano voci di cui non avevamo bisogno. Se sei un giocatore importante devi pensare alle conseguenze di ciò che dici”. Poi prosegue: “L’intervista non mi é piaciuta, discuteremo a porte chiuse“. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter hanno inevitabilmente colpito tutti, Chelsea, Inter e relative tifoserie, e probabilmente adesso a Londra qualcosa si incrinerà, se non si é incrinato già. Seguiranno aggiornamenti.