UEFA: Sorteggi da ripetere, arriva da twitter il comunicato ufficiale

La UEFA comunica ufficialmente con un twitter che i sorteggi sono nulli e quindi verranno ripetuti alle ore 15:00 in data odierna. Non era mai successo nella storia de sorteggi una situazione simile.

La motivazione nel comunicato

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore esterno, che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League”

La dinamica dell’errore

L’Atletico Madrid durante il sorteggio viene accoppiato al Bayer di Monaco, fa ricorso chiedendo la ripetizione del sorteggio. Il primo errore della UEFA è fare andare la pallina del Manchester United nell’urna del Villareal, le due squadre sono state avversarie nel girone, da regolamento l’accoppiamento è ovviamente impossibile. Il secondo errore è il seguente, al posto della pallina del Manchester United, nell’urna dell’Atletico Madrid finisce la pallina del Liverpool, un altro accoppiamento impossibile dato che le due squadre Atletico e Liverpool si sono affrontate nel girone.

Le italiane

Non felicissime le italiane Inter e Juventus, che avevano evitato club molto più ostici rispetto ai sorteggiati Ajax e Sporting Lisbona. Ora non rimane che attendere le ore 15:00 per vedere gli accoppiamenti definitivi, sperando che vada tutto liscio.