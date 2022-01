Athletic Bilbao-Barcellona streaming LIVE e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Coppa del Re

Il match Athletic Bilbao-Barcellona, valido per gli ottavi di finale della Coppa del Re 2021/22, si gioca giovedì 20 gennaio alle ore 21.30 nello Estadio San Mames di Bilbao. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta bruciante in finale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid. Anche i blaugrana hanno perso contro le merengues in semifinale della competizione. Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, si giocheranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. L’arbitro designato per la sfida è il signor Cuadra. La squadra di Xavi viene da un buon momento in campionato con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide ma deve fare i conti con l’emergenza Covid.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona Coppa del Re

ATHLETIC BILBAO (4-4-1): Simon, de Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga, Sanchet, Garcia, Zarraga, Berenguer, Williams. Munain. Allenatore: Marcelino Garcia

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Alves, Lenglet, Pique, Alba, Gavira, Busquets, de Jong, Torres, de Jong, Dembele. Allenatore: Xavi Hernandez

Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona Coppa del Re, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Athletic Bilbao-Barcellona non verrà trasmesso in diretta tv nè in diretta streaming da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia si consiglia di seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.