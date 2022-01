Barcellona-Real Madrid streaming gratis e diretta tv NOVE? Dove vedere Supercoppa di Spagna

Barcellona-Real Madrid, in palio la finale di Supercoppa di Spagna. Due mesi e mezzo dopo la sfida di campionato che ha visto la squadra di Ancelotti prevalere sui blaugrana, si rigioca il Clasico. Il match Barcellona-Real Madrid, valido come semifinale della Supercoppa di Spagna 2021, si gioca mercoledì 12 gennaio alle ore 20 italiane nel King Fahd International Stadium di Ryad in Arabia Saudita. La formula della competizione prevede due semifinali e la finale tra le prime due della Liga e le finaliste della scorsa Coppa del Re. In caso di parità nei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passa il turno sfiderà nella finalissima, in programma domenica 16 gennaio, la vincente di Athletic Bilbao-Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid Supercoppa di Spagna

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembélé, L. de Jong, Jutglà. All. Xaxi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Dove vedere Barcellona-Real Madrid Supercoppa di Spagna, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il clasico Barcellona-Real Madrid sarà visibile in diretta tv in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito e sulla app di Discovery+.