Dopo la lunga sosta dettata dall’emergenza Covid-19, la Serie C torna in campo e con essa la corsa del Bari verso la promozione. Dopo aver maturato ben 44 punti prima della sosta, il Bari si prepara a fronteggiare il Catania nel 23esimo turno del Girone C di Serie C. Bari-Catania si prospetta un match molto interessante in cui i padroni di casa cercheranno tre punti fondamentali per consolidare la prima posizione in classifica. Il Catania invece, cerca dei punti importanti per ‘allungare’ la distanza dalla zona retrocessione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Bari-Catania, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match.

Bari-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Bari-Catania, match valido per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie C, si giocherà allo stadio San Nicola di Bari a partire dalle ore 17.30 di Domenica 23 Gennaio 2022. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Per poter godere delle emozioni del match Bari-Catania quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento sul provider internazionale di eventi sportivi. Per questa partita quindi al momento non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud ma potete rimanere aggiornati sugli sviluppi e sul risultato del match seguendo le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) delle due compagini.