Betis-Siviglia streaming LIVE e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Coppa del Re

Il match Betis-Siviglia, valido per gli ottavi di finale della Coppa del Re 2021/22, si gioca sabato 15 gennaio alle ore 21.30 nello Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Si tratta della stracittadina della città andalusa, un derby molto sentito dalle tifoserie. I padroni di casa hanno eliminato Talavera e Valladolid nei due turni precedenti mentre gli ospiti hanno avuto la meglio di Cordoba e Saragozza. Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, si giocheranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. L’arbitro designato per la sfida è il signor Cuadra. Chi passa il turno affronterà la vincente di Real Sociedad-Atletico Madrid nei quarti di finale.

Le probabili formazioni di Betis-Siviglia Coppa del Re



BETIS (4-3-3): Silva, Bellerin, Bartra, Gonzalez, Moreno, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Tello, Iglesias.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Fattore, Gudej, Diego Carlos, Rodriguez; Rakitic, Rekik, Idrissi; Gomez, El Haddadi, Juanlu.

Dove vedere Betis-Siviglia Coppa del Re, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Betis-Siviglia non verrà trasmesso in diretta tv nè in diretta streaming da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia si consiglia di seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.