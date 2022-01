Bologna, inserimento per Aebischer dello Young Boys. Sassuolo interessato a Vignato

Michael Aebischer sarebbe vicino al Bologna; il centrocampista, proprietà dello Young Boys, sembrava ad un passo dal Cagliari sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Nella serata di ieri, il giocatore classe 1997 ha cominciato a tentennare vista la posizione deficitaria in classifica della squadra di Mazzarri. Ecco allora che il Bologna si è inserito con decisione sul giocatore che stava seguendo in passato, intavolando una trattativa proponendo le stesse cifre messe sul piatto dalla società sarda. Aebischer avrebbe accettato con entusiasmo la proposta rossoblù e le sensazioni, affinchè la fumata bianca arrivi ci sono tutte, in primis per la gioia di Sinisa Mihajlovic. Un innesto davvero importante per un centrocampo molto corto come sottolineato più volte dallo stesso tecnico serbo, dal momento che, dopo la trasferta di Verona, Dominguez si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla e ne avrà per tre mesi.

Per quanto concerne le uscite, nei giorni scorsi si era manifestato l’interesse del Sassuolo per Emanuel Vignato. Ieri i neroverdi hanno rotto gli indugi presentando un’offerta con la formula del prestito 800.000 euro, con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni. Al momento la società felsinea ha respinto la proposta al mittente riguardo la formula, chiedendo un trasferimento a titolo definitivo su una cifra non inferiore ai 10 milioni. Vedremo, se nelle prossime ore, ci sarà un rilancio oppure una definitiva rinuncia.