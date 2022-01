Bologna, la risposta di Dijks: “Non è vero che voglio andarmene. Onorerò sempre questa maglia”

Nella serata di ieri, dopo la sconfitta contro il Verona, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, aveva spiegato la mancata convocazione di Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen in questi termini: “Diciamo che non stanno bene……non stanno più bene qua, non posso trattenere elementi che, nel momento del bisogno si tirano indietro.”

Oggi è arrivata la risposta di Dijks, esterno di difesa del Bologna, sul profilo Instagram: “Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il Bologna. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il meglio di me a questo club, fino alla fine!».

Dalle dichiarazioni rilasciate nel post non sono emersi segnali di sofferenza ma tutt’altro quello di onorare fino in fondo la maglia del Bologna. E allora dove starebbe la verità? Si dice che la stessa sta sempre nel mezzo; vedremo se, dopo il 31 gennaio, alla chiusura del mercato, il terzino olandese farà ancora parte o meno di questo gruppo.

Nel frattempo, servirà ricaricare le batterie e ritrovare la serenità, per cercare di raddrizzare un 2022 non partito come ci si aspettava.