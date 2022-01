Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo fatto quello che potevamo, ma giocare così è difficile per chiunque”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta in rimonta contro il Verona. Ecco le sue parole:

Momento negativo: “Abbiamo fatto quello che potevamo, ci mancavano dieci giocatori e quattro di quelli in campo non erano in forma, hanno avuto bisogno di punture. Tra Covid e infortuni, l’ultimo allenamento con la squadra al completo, risale a un mese fa; i ricambi non sono molti e quando si perde lucidità si rischia di perdere, rispetto alla partita di Napoli stavolta non rimprovero nulla ai ragazzi. La sosta arriva al momento giusto, ci ricarichiamo e vediamo chi poter recuperare: Medel andrà in Nazionale, Dominguez si dovrà operare, ma gli altri resteranno qui. Abbiamo dimostrato che, quando siamo al completo, ce la possiamo giocare con tutti.: dobbiamo riprendere il cammino e sono certo che lo faremo.”

Rinforzi dal mercato: “Inanzitutto è importante recuperare i giocatori che ci sono, certo mi aspetto qualcosa dal mercato, dato che le altre si stanno rinforzando; arriverà un centrocampista, perchè siamo proprio all’osso, però avrei piacere arrivassero anche altri. Esprimo solo la mia opinione, poi dipende dalla società, se riusciremo a prendere qualcuno bene, io alleno quelli messi a disposizione dal club”.

Il ruolo di Soriano: “Roberto, a livello tattico, fa più o meno le stesse cose dell’anno scorso, in questa stagione ha avuto diverse occasioni per segnare, ma è stato anche sfortunato. I suoi goal ci mancano, certo, ma resta un giocatore fondamentale”.

Sulle assenze di Dijks e Skov Olsen: “Diciamo che non stavano bene… ma non di salute, una scelta tecnica. Entrambi non hanno piacere di stare qua e pertanto meglio che trovino un’altra sistemazione, non posso trattenere elementi che si tirano indietro al momento del bisogno. Dominguez, dovrebbe invece essere un esempio per tutti.”

Parole di dispiacere per la terza sconfitta consecutiva (sesta in sette partite), fiducia per la ripresa del cammino, speranza per un aiuto dal mercato.