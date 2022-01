Calvarese consulente della Roma, l’arbitro sale in cattedra

Finita la carriera da arbitro, inizia l’avventura di Calvarese consulente della Roma. Il direttore di gara si occuperà dell’analisi delle partite e spiegherà ai calciatori regolamento e protocollo Var. Calvarese lavorerà con la prima squadra ma anche con la Primavera e la squadra femminile.

Prima arbitro ora Prof, Calvarese consulente della Roma

Non è un mistero che la stagione della Roma sia stata caratterizzata da vari problemi con gli arbitri. I Giallorossi, allora, hanno deciso di prendere l’ex arbitro Calvarese come match analysis e consulente per la formazione dei giocatori e degli staff tecnici su regolamento e protocollo Var.

In sostanza il lavoro di Calvarese sarà quello di preparare clip da analizzare durante la settimana, spiegare quello che è successo nella partita precedente e studiare la prossima partita. Ad esempio, presenterà l’arbitro del match successivo (carattere, tipi di fischio, facilità verso i rigori e sanzioni disciplinari). Il lavoro dell’ex direttore di gara riguarderà anche le regole del Var. In questo caso Calvarese illustrerà ai giocatori della Roma come leggere determinate situazioni, come viene applicato il protocollo. Addirittura, spiegherà le posture che è il caso di tenere in area di rigore. In ultimo, si occuperà di preparare una strategia di comunicazione del club su episodi arbitrali, così da evitare polemiche. Calvarese collaborerà anche con la squadra femminile e la Primavera.