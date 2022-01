Camerun-Comoros, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Camerun-Comoros si giocherà lunedì 24 gennaio, alle ore 20 (ora italiana), allo “Stade d’Olembé” di Yaoundé, il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove Camerun-Comoros in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

Il Camerun ha superato la fase a gironi da prima del Gruppo A ottenendo 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) e reduce dal pareggio per 1-1 contro Capo Verde. Le Comoros, invece, sono state ripescate come una delle migliori terze dopo i 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) ottenuti nel Gruppo C e sono reduci dalla vittoria per 2-3 contro il Ghana.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN-COMOROS

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu, Hongla, Anguissa, Toko-Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar.

COMOROS (4-4-2): Ahamada; Youssouf, Zahary, M’Dahoma, Bakari; Selemani, M’Changama, Bachirou, Mogni; Mattoirr, El Fardou.

Dove vedere Camerun-Comoros, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Camerun-Comoros, valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.