Capo Verde-Camerun streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Il match Capo Verde-Camerun, valido per la terza giornata del gruppo A della Coppa d’Africa 2021, si gioca lunedì 17 gennaio alle ore 17 nello Stade d’Olembè di Yaoundè in Camerun. I leoni indomabili sono in testa al proprio raggruppamento con due vittorie contro Burkina Faso e Etiopia mentre la nazionale di Pedro Brito è a quota tre punti. L’obiettivo per Anguissa e compagni è quello di qualificarsi al primo posto in vista dei quarti di finale, mentre i capoverdiani cercano un difficile successo per guadagnare almeno il secondo posto. Il pronostico della sfida ricade sul Camerun. L’arbitro designato per la sfida è il tunisino Selmi.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Camerun Coppa d’Africa

Capo Verde: Vozinha; Stopira, Lopes, S. Fortes; D. Tavares, Santos, Borges, J. Fortes; Rodrigues, J. Tavares, Monteiro

Camerun: Onana; Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo; Kunde, Anguissa, Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar, Ngamaleu

Dove vedere Capo Verde-Camerun Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Capo Verde-Camerun sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.