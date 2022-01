Chelsea-Chesterfield, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere FA Cup

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 (le 17.30 locali) allo stadio Stamford Bridge di Londra si disputerà il match Chelsea-Chesterfield, valevole per il terzo di FA Cup che vede l’esordio dei Blues che intanto martedì scorso hanno sconfitto a domicilio il Tottenham per 2-0 nella semifinale d’andata della Coppa di Lega (Carabao Cup). Gli ospiti invece sono al primo posto del campionato National League (equivalente alla Serie D italiana) e nei primi due turni ha battuto il Southend United (3-1 in casa) e il Salford City (0-2 in trasferta).

Chelsea-Chesterfield, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-1-2): Bettinelli; Mbuyamba, Sarr, McClelland; Hudson-Odoi, Hall, Loftus-Cheek, Pulisic; Valle; Soonsup-Bell, Werner.

CHESTERFIELD (3-5-2): Loach; Williams, Gunning, Whittle; King, Oyeleke, Mandeville, Weston, Miller; Tshimanga, Kahn.

Dove vedere in tv Chelsea-Chesterfield

Il match Chelsea-Chesterfield in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Alessandro Testoni; inoltre il match di Stamford Bridge sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.