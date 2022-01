Chelsea-Tottenham, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere EFL Cup

Questa sera alle ore 20.45 (le 19.45 locali) allo stadio Stamford Bridge di Londra si disputerà il match Chelsea-Tottenham, valevole per semifinale d’andata della Coppa di Lega inglese. La gara di ritorno sarà in programma mercoledì 12 gennaio alle ore 20.45 al Tottenham Hotspur Stadium.

Nei tre turni precedenti i Blues hanno eliminato Aston Villa e Southampton, entrambe ai calci di rigore e poi il Brentford (0-2), mentre gli Spurs hanno avuto la meglio sul Wolverhamtpon (ai rigori), Burnley (0-1) e West Ham (2-1).

Chi avrà la meglio nella doppia sfida, in finale (il prossimo 27 febbraio) sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Arsenal-Liverpool.

Chelsea-Tottenham, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Son, Kane, Gil. Allenatore: Conte.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Chelsea-Tottenham in tv e streaming

Il match Chelsea-Tottenham in programma questa sera alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; inoltre il derby londinese sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Premier League: i più bei gol della stagione