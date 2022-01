Cile-Argentina, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Domani mattina alle ore 1.15 (in Italia, le 21.15 locali) allo stadio “Volpi del deserto” si disputerà il match Cile-Argentina, valevole per la 15.a giornata delle Qualificazioni Mondiali sudamericane; in classifica la Albiceleste si trova al secondo posto con 29 punti, mentre la Roja al sesto con 16. Ricordiamo che si qualificheranno alla rassegna qatariota le prime quattro, invece la quinta classificata spareggerà con la vincente del gruppo Oceania (OFC).

Sono 58 i precedenti complessivi tra le due Nazionali con gli argentini avanti nettamente per 39-3 e sedici pareggi; nella gara d’andata giocata lo scorso 4 giugno il risultato finale è stato di parità (1-1).

Cile-Argentina, probabili formazioni

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, P. Diaz, Maripan, Mena; Medel, Pulgar, Aranguiz; Sanchez, Brereton, Vargas. Ct. Lasarte

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Pezzella, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Dybala, L. Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni

Dove vedere Cile-Argentina in tv e streaming

Il match Cile-Argentina valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; per chi volesse però sarà disponibile la visione in streaming sul sito di Mola TV (servizio di streaming on-demand indonesiano, dove si può scaricare anche l’App), che ha acquistato i diritti dei match sudamericani. La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Enrico Zambruno.

4 giugno 2021, Argentina-Cile 1-1: gli highlights