Coppa d’Africa: il Camerun è già agli ottavi

Il Camerun si garantisce la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa con una giornata d’anticipo sul termine della fase a gironi: la rappresentativa nazionale diretta dal portoghese Toni Conceição bissa all’Olembé Stadium di Yaoundé l’affermazione ottenuta all’esordio sul Burkina Faso per 2-1 prevalendo ancora in rimonta sull’Etiopia per 4-1. Gli “Stambecchi del Siemen” passati in vantaggio al 4’ con Dawa Hotessa subiscono il prepotente ritorno dei padroni di casa a segno due volte con Karl Toko Ekambi (8’ e 67’) e altrettante con il capitano Vincent Aboubakar (53’ e 55’) già a quota 4 reti in questa trentatreesima edizione della massima rassegna continentale. Il secondo successo in altrettanti impegni consente ai padroni di casa di issarsi al momento da soli in vetta al gruppo A. Non riesce all’Etiopia di lasciarsi alle spalle la bruciante sconfitta per 1-0 subita all’esordio contro Capo Verde.

Cronaca

La gara entra subito nel vivo: l’Etiopia si porta, infatti, in vantaggio al 4’ con Hotessa libero di girare in rete nel cuore dell’area un traversone basso dalla destra. La reazione del Camerun non si fa attendere. Aboubakar all’8’ impegna severamente Shanko con un’improvvisa conclusione da fuori area di Gebremichael. Sul proseguimento dell’azione l’estremo difensore etiope non valuta al meglio la traiettoria di un cross dalla destra di Fai favorendo l’incornata vincente di Toko Ekambi. I padroni di casa rischiano però di tornare sotto al 24’ quando un diagonale da destra di Gebremichael viene sventato di piede da Onana. Prima dell’intervallo, sul versante opposto, Toko Ekambi va nuovamente vicino al bersaglio al 40’ con un colpo di testa respinto dall’incrocio dei pali.

L’Etiopia cede vistosamente nella ripresa. Aboubakar imprime la svolta decisiva alla sfida andando a segno a cavallo del 54’ con un perentorio stacco aereo a centro area sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Fai e con un tocco sottomisura in scivolata su assist di Ngamaleu. Il Camerun chiude definitivamente i conti al 67’: Toko Ekambi lanciato da Hongla si accentra da sinistra e trafigge Shanko con un preciso rasoterra sul primo palo.

Coppa d’Africa, gruppo A

Prima giornata

Camerun vs Burkina Faso 2-1 (2-1)

Etiopia vs Capo Verde 0-1 (0-1)

Seconda giornata

Camerun vs Etiopia 4-1 (1-1)

Capo Verde vs Burkina Faso

Terza giornata

Capo Verde vs Camerun

Burkina Faso vs Etiopia

La classifica

01. Camerun 6 (2)

02. Capo Verde 3 (1)

03. Burkina Faso 0 (1)

04. Etiopia 0 (2)