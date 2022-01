Coppa del Re, dove vedere Elche-Real Madrid: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera, alle ore 19, all’ “Estadio Manuel Martinez Valero”, l’Elche di Francisco Rodriguez ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il match è valido per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Prima di scoprire dove vedere Elche-Real Madrid in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due squadre.

L’Elche in questa Coppa del Re ha eliminato ai 64.esimi di finale il Leoia 0-1; ai 32.esimi di finale l’Unionistas 0-1 e ai 16.esimi di finale l’Almeria 1-2. Il Real Madrid, invece, ha disputato un solo turno e ai 16.esimi ha battuto in trasferta l’Alcoyano 1-3. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI ELCHE-REAL MADRID

Elche (4-3-3): Badia, Barragan, Verdu, Gonzalez, Mojica, Morente, Mascarell, Gumbau, Milla, Perez, Carrillo. All. Rodriguez.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Vazquez, Eder Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

Dove vedere Elche-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Elche-Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale di Coppa del Re, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto concerne l’Italia da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.