Costa d’Avorio-Algeria, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Complesso polisportivo di Japomam (Camerun) si disputerà il match Costa d’Avorio-Algeria valevole per la terza ed ultima giornata del gruppo E della Coppa d’Africa; in classifica gli ivoriani sono al primo con 4 punti, mentre gli algerini all’ultimo con un solo punto.

Ricordiamo che si qualificheranno agli ottavi di finale le due classificate dei raggruppamenti, più le quattro migliori terze. Sono 14 i precedenti tra le due Nazionali e che vedono l’Algeria in vantaggio per 6-3 e cinque pareggi; l’ultima sfida risale ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2019 con successo ai calci di rigore (1-1 al termine dei 120 minuti di gioco) delle “Volpi del Deserto”, vincitrici poi della manifestazione.

Costa d’Avorio-Algeria, probabili formazioni

Costa d’Avorio (4-3-3): A. Sangaré; Aurier, Bailly, Deli, Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Zaha, Haller, Pépé. CT: Patrice Beaumelle

Algeria (4-3-3): M’Bolhi; Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini; Bennacer, Bendebka, Feghouli; Mahrez, Bounedjah, Belaili. CT: Djamel Belmadi

Dove vedere Costa d’Avorio-Algeria in tv e streaming

Il match Costa d’Avorio-Algeria (ore 17) sarà visibile in esclusiva e in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento Tutta la manifestazione calcistica africana si potrà seguire anche su TIM Vision e disponibile On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

