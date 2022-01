Costa d’Avorio-Egitto, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Complesso polisportivo di Japomam (Camerun) si disputerà il match Costa d’Avorio-Egitto valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Nella fase a gironi gli ivoriani hanno vinto il loro raggruppamento con sette punti, mentre gli egiziani sono arrivati secondi (sei punti) dietro alla Nigeria.

Sono diciotto i precedenti tra le due Nazionali con l’Egitto avanti per 9-6 e tre pareggi; l’ultima sfida risale al 14 gennaio 2013 che vide il successo della Costa d’Avorio per 4-2. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale in programma domenica 30 (ore 17), incontrerà la vincente dell’incontro tra Marocco-Malawi.

Costa d’Avorio-Egitto, probabili formazioni

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Sangare; Konan, Deli, Kossounou, Aurier; Kessié, Seri, Sangaré; Gradel, Haller, Pépé. All. Beaumelle

EGITTO (4-3-3): Shenawi; Ashraf, Abdelmoneim, Hegazy, Kamal; Said, Sulaya, Elneny; Marmoush, Mohamed, Salah. All Queiroz.

Dove vedere Costa d’Avorio-Egitto in tv e streaming

Il match Costa d’Avorio-Egitto (ore 17) sarà visibile in esclusiva e in diretta streaming su Discovery+. Sarà possibile vedere la sfida sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento Tutta la manifestazione calcistica africana si potrà seguire anche su TIM Vision e disponibile On Demand su Eurosport Player e Discovery+.