Costa d’Avorio-Sierra Leone, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Costa d’Avorio-Sierra Leone si disputerà domenica 16 gennaio, alle ore 17 (ora italiana), al “Japoma Stadium” di Douala, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo E della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove Costa d’Avorio-Sierra Leone in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

La Costa d’Avorio all’ esordio ha battuto per 1-0 la Guinea Equatoriale portandosi a 3 punti in classifica e con una vittoria sarebbe matematicamente agli ottavi di finale. La Sierra Leone, invece, ha 1 punto dopo il pareggio a “reti bianche” contro l’Algeria.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO-SIERRA LEONE

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Sangare; Maiga, Bailly, Deli, Konan; Sangare, Seri, Kessie; Gradel, Haller, Cornet.

SIERRA LEONE (4-2-3-1): Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Quee, Kamara K.; Bundu, Kamara Key, Turay; Kamara A.

Dove vedere Costa d’Avorio-Sierra Leone, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Costa d’Avorio-Sierra Leone, valevole per la 2.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.