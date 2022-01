Daniele Iervolino salva la Salernitana: é il nuovo proprietario del club

Non poteva iniziare in maniera migliore il nuovo anno per la Salernitana. La società granata ha rischiato l’esclusione dal campionato a causa dell’assenza di un acquirente, o meglio, di un proprietario che desse delle garanzie valide. Eppure, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, pochi minuti prima della mezzanotte qualcuno ha salvato il club campano: Daniele Iervolino lo ha acquisito diventando il nuovo proprietario della Salernitana.

Chi é Daniele Iervolino, nuovo proprietario della Salernitana

Originario della provincia di Napoli, più precisamente di Palma Campania, Daniele Iervolino é stato fondatore e presidente dell’Università Telematica Pegaso. Ora, dopo 10 anni di gestione Lotito-Mezzaroma, il 43enne campano diventa il numero 1 della Salernitana. Ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, i trustee che erano impegnati a gestire il passaggio di proprietà hanno comunicato alla Federcalcio l’avvenuta accettazione della proposta vincolante di Iervolino, che ha dichiarato: “Farò di tutto per salvare il club. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo e accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club“. Adesso la Federcalcio concederà 45 giorni di proroga per definire l’operazione e completare il passaggio di consegne.

La Salernitana può tirare un sospiro di sollievo, e sull’onda di un rinnovato entusiasmo migliorare le sue prestazioni e i suoi risultati.