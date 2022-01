Del Piero su Chiesa: “Mancherà alla squadra e in Nazionale ma recupererà presto”

Lo storico capitano della Juventus manda gli auguri di pronta guarigione all’attaccante bianconero, Del Piero su Chiesa ha detto “Faccio un grande in bocca al lupo a Chiesa, ha tutte le carte in regola per tornare in formissima e relativamente presto“. Il numero 10 juventino ha commentato anche il lavoro di Inzaghi all’Inter e i playoff che attendono la Nazionale.

Del Piero su Chiesa: “Ha il fisico per tornare presto”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova collezione figurine Panini “Calciatori 2021-2022”, Alessandro del Piero ha inviato gli auguri a Chiesa per l’infortunio e ha, poi, parlato di Inzaghi e delle sfide in Nazionale.

Del Piero su Chiesa ha affermato: “Faccio un grande in bocca a lupo a Chiesa, sia come ragazzo e come famiglia, ma anche come ambiente, credo che abbia tutte le carte in regola per tornare in formissima e relativamente presto. La medicina si è evoluta, questi infortuni possono essere assimilati in minor tempo rispetto al passato. Mancherà alla Juve e a tutti noi, alla Nazionale, oggi deve solo pensare a star bene, ha un’ età e una struttura fisica per poter recuperare presto”.

Le parole di Del Piero su Inzaghi e Nazionale

L’ex capitano della Juventus ha elogiato il lavoro di Inzaghi. Al riguardo ha affermato: “Ci sono due allenatori, Inzaghi e Spalletti, che sono entrati in un ambiente nuovo. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato particolare, sia per le dinamiche che per quello che ha fatto alla Lazio. C’erano molti punti di domanda, ma si è inserito bene, sta facendo bene, ahimè aggiungerei io. Ma buono per loro. Serve un altro step per arrivare alla fine“.

Alex Del Piero ha commentato anche l’ostacolo della formula dei playoff da superare per arrivare ai mondiali in Qatar. Ha commentato: “C’è poco da dire sui playoff, ci sono due partite da vincere. Il campionato italiano, da quest’anno, sta cercando dai giovani italiani qualcosa di differente“.