Dove vedere Algeria-Guinea Equatoriale, streaming LIVE e diretta tv Coppa d’Africa

Il match Algeria-Guinea Equatoriale, valido per la seconda giornata del girone E della Coppa d’Africa 2021, si gioca domenica 16 gennaio alle ore 20 nello Stade omnisport de Douala in Camerun. La squadra del tecnico Belmadi vuole riscattare il deludente pareggio dell’esordio contro la Sierra Leone e andrà a caccia di un successo che potrebbe spianare la qualificazione ai quarti di finale. La Guinea Equatoriale ha invece perso all’esordio contro la Costa d’Avorio e cercherà di rendere cara la pelle ai detentori del trofeo. Gli algerini punteranno sul 4-4-2 con Mahrez e Brahimi sulle fasce e la coppia d’attacco composta da Slimani e Feghouli.

Le probabili formazioni di Algeria-Guinea Equatoriale Coppa d’Africa

Algeria (4-4-2): M’Bolhi; Bensebaini, Bedrane, Mandi, Atal; Brahimi, Belaili, Belkebla, Mahrez; Feghouli, Slimani.Allenatore: Djamel Belmadi

Guinea Equatoriale (4-4-2): Sapunga; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Buyla, Machin, Ganet, Salvador; Nsue, Hanza.Allenatore: Juan Micha.

Dove vedere Algeria-Guinea Equatoriale Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Algeria-Guinea Equatoriale sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.