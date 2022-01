Burkina Faso – Tunisia streaming LIVE e diretta tv? Dove vedere Coppa d’Africa

Dove vedere Burkina Faso Tunisia. Sabato 29 gennaio si disputerà il match tra Burkina Faso e Tunisia valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa. La partita si giocherà allo stadio Roumdè Adjia in Camerun, e vedrà contrapposte due forti squadre che intendono arrivare alla finale. La Tunisia agli ottavi ha eliminato la Nigeria del neo portiere nerazzurro Onana. Le super Aquile si sono fatte sorprendere nella prima metà della gara, consentendo così alle Aquile Cartaginesi di passare il turno. Gli uomini di Malo, che avevano concluso il girone alle spalle del Camerun, hanno piegato il Gabon ai rigori dopo una gara serratissima. Pur non avendo elementi di spessore in rosa la selezione è riuscita ad approdare ai quarti facendo prevalere la forza del gruppo.

Dove vedere Burkina Faso Tunisia in diretta tv e streaming?

Tutta la rassegna continentale della Coppa d’Africa non sarà trasmessa in chiaro sulle reti tradizionali come Sky, Dazn, Rai e Mediaset. Il match sarà disponibile in diretta sul canale di Discovery+ e su Tim Vision sottoscrivendo un regolare abbonamento.

Le probabili formazioni

Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Kabore, Dayo, Tapsoba, Yago; Toure, Sangare,Guira, Bayala, Tapsoba K., Bande. All: Kamou Malo

Tunisia (4-3-3): Said; Abdi, Taibi, Ifa, Mathlouni; Shkiri, Laidouni, Silmane; Kahoui, Jaziri, Rafia. All. Kebaier.