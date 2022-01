Dove vedere Coppa d’Africa 2021: calendario completo, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Dopo lo spostamento causa Covid, la massima rassegna continentale africana si disputa dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun. Tra le favorite alla Coppa d’Africa 2021 ci sono squadre come Senegal, Egitto, Ghana, Marocco, Costa d’Avorio e i padroni di casa. A seguire la programmazione tv e il calendario completo:

Dove vedere Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery +?

La Coppa d’Africa sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati di Discovery +. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La competizione non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.

Il calendario completo della Coppa d’Africa 2021

GRUPPO A

9 gennaio ore 17 Camerun-Burkina Faso

9 gennaio ore 20 Etiopia-Capo Verde

13 gennaio ore 17 Camerun-Etiopia

13 gennaio ore 20 Capo Verde-Burkina Faso

17 gennaio ore 17 Capo Verde-Camerun

17 gennaio ore 17 Burkina Faso-Etiopia



GRUPPO B

10 gennaio ore 14 Senegal-Zimbabwe

10 gennaio ore 17 Guinea-Malawi

14 gennaio ore 14 Senegal-Guinea

14 gennaio ore 17 Malawi-Zimbabew

18 gennaio ore 17 Malawi-Senegal

18 gennaio ore 17 Zimbabwe-Guinea



GRUPPO C

10 gennaio ore 17 Marocco-Ghana

10 gennaio ore 20 Comore-Gabon

14 gennaio ore 17 Marocco-Comore

14 gennaio ore 20 Gabon-Ghana

18 gennaio ore 20 Gabon-Marocco

18 gennaio ore 20 Ghana-Comore



GRUPPO D

11 gennaio ore 17 Nigeria-Egitto

11 gennaio ore 20 Sudan-Guinea-Bissau

15 gennaio ore 17 Nigeria-Sudan

15 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Egitto

19 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Nigeria

19 gennaio ore 20 Egitto-Sudan

GRUPPO E

11 gennaio ore 14 Algeria-Sierra Leone

12 gennaio ore 20 Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio

16 gennaio ore 17 Costa d’Avorio-Sierra Leone

16 gennaio ore 20 Algeria-Guinea Equatoriale

20 gennaio ore 17 Costa d’Avorio-Algeria

20 gennaio ore 17 Sierra Leone-Guinea Equatoriale



GRUPPO F

12 gennaio ore 14 Tunisia-Mali

12 gennaio ore 20 Mauritania-Gambia

16 gennaio ore 14 Gambia-Mali

16 gennaio ore 17 Tunisia-Mauritania

20 gennaio ore 20 Gambia-Tunisia

20 gennaio ore 20 Mali-Mauritania

OTTAVI DI FINALE COPPA D’AFRICA

23 gennaio ore 17 Seconda gruppo A vs Seconda gruppo C

23 gennaio ore 20 Prima gruppo D vs Terza gruppo B/E/F

24 gennaio ore 17 Seconda gruppo B vs Seconda gruppo F

24 gennaio ore 20 Prima gruppo A vs Terza gruppo C/D/E

25 gennaio ore 17 Prima gruppo B vs Terza gruppo A/C/D

25 gennaio ore 20 Prima gruppo C vs Terza gruppo B/D/F

26 gennaio ore 17 Prima gruppo E vs Seconda gruppo D

26 gennaio ore 20 Prima gruppo F vs Seconda gruppo E

QUARTI DI FINALE COPPA D’AFRICA

29 gennaio ore 17

29 gennaio ore 20

30 gennaio ore 17

30 gennaio ore 20

SEMIFINALI COPPA D’AFRICA

2 febbraio ore 20

3 febbraio ore 20

FINALE TERZO/QUARTO POSTO COPPA D’AFRICA

6 febbraio ore 17

FINALE PRIMO/SECONDO POSTO COPPA D’AFRICA

6 febbraio ore 20