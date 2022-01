Serie A, dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Dove vedere Lazio Atalanta? La 23a giornata di campionato è destinata a lasciare emozioni incredibili. Oltre al big match che vedrà contrapposte Milan e Juventus, gli spettatori potranno assistere all’incontro tra Lazio e Atalanta. La partita si giocherà sabato 22 gennaio alle ore 20:45. I biancocelesti provengono da una settimana decisamente positiva in cui hanno sconfitto in campionato la Salernitana e in Coppa Italia l’Udinese, arrivando così ai quarti di finale. La truppa Gasperini, invece, è reduce dal pareggio contro la capolista Inter che le ha fortificato il morale.

Dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match sarà visibile sia su Dazn che su Sky (canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport calcio). Lo streaming è disponibile per gli abbonati che si collegheranno al sito di Dazn o alle piattaforme Sky Go e Now Tv. Possibilità di vedere l’incontro su dispositivo mobile scaricando le apposite app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Cataldi squalificato e Pedro che ha subito un infortunio nella sfida contro la Salernitana. Nelle file della Dea ancora out Gosens e Zapata. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel. All. Gasperini