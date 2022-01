Dove vedere Marocco-Malawi, streaming LIVE e diretta tv ottavi Coppa d’Africa

Il match Marocco-Malawi, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, si gioca martedì 25 gennaio alle ore 20 nello Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundédi Garoua in Camerun. La nazionale di Halilhodzic ha vinto le prime due partite della fase a gironi contro Ghana e Comore per poi pareggiare contro il Gabon. Il Malawi si è invece qualificata tra le migliori terze con quattro punti in tre gare. Ricordiamo che, in caso di parità nei tempi regolamentari, si saranno i supplementari o eventuali calci di rigore. Chi vince affronterà nei quarti di finale una tra Costa d’Avorio e Egitto.

Le probabili formazioni di Marocco-Malawi Coppa d’Africa

MAROCCO (4-5-1): Buonou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Tissoudali, Amallah, Amrabat, Louza, Boufal; El Kaabi.

MALAWI (3-4-1-2): Kakhobwe; Chirwa, Chembezi, Cholopi; Mhone, J. Banda, Idana, Madinga; P. Banda; Gabadinho, Muyaba.

Dove vedere Marocco-Malawi ottavi di finale Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Marocco-Malawi, valido per gli ottavi di finale, sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.