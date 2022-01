Duro comunicato del Bologna: “Scelta immotivata , vessatoria e penalizzante”

Cagliari-Bologna, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14.30 allo stadio “Is Arenas” è stata rinviata a martedì 11 gennaio alle 20.45, in quanto i giocatori felsinei stanno ultimando la quarantena disposta dalla Asl di Bologna. La data scelta dalla Lega di Serie A non è stata condivisa dai vertici rossoblù che, in giornata hanno emesso un duro comunicato. Ecco il testo integrale:

“Il Bologna FC 1909 preso atto dell’incomprensibile decisione della Lega di Serie A, di rinviare la partita Cagliari-Bologna a martedì 11 gennaio, intende esprimere la sua totale e ferma avversione ad una scelta immotivata, vessatoria e penalizzante. Tutti gli appartenenti al “gruppo squadra” sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi rimarranno fino a stasera per una disposizione della Ausl di Bologna, la cui legittimità è stata confermata anche dal Tar dell’Emilia Romagna. I giocatori che non risulteranno poitivi al Covid-19 dovranno partire domani e giocare una partita di campionato martedì senza nemmeno aver di fatto potuto svolgere gli allenamenti, per una settimana, con tutti i rischi che ne conseguono per l’incolumità degli atleti. Siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità (nè il Cagliari nè il Bologna disputano le coppe europee e quindi non mancano le date disponibili sul calendario), che dimostra sprezzo per i principi più elementari di equità competitiva e tutela di integrità fisica dei giocatori”.

Anche il tecnico Sinisa Mihajlovic è rimasto perplesso e ha così commentato: “Ho dieci positivi, hanno fatto tutti la seconda dose e lunedì era programmata la terza, ma mi è stato comunicato che martedì recuperiamo col Cagliari che non ha le Coppe. Non capisco tutta questa fretta, non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con i primavera, con alcuni titolari in isolamento fiduciario. Che campionato è? Come si può parlare di regolarità? Capisco la confusione, l’emergenza, ma non si può sempre navigare a vista”.

Reazioni più che comprensibili, dal momento che il Bologna avrà pressochè una giornata e forse neanche intera per preparare la partita considerando il viaggio. Intanto sono diventati negativi Dominguez, Viola e Van Hoojdonk; mentre gli esiti degli altri tamponi al resto della squadra si sapranno domani, con la speranza che Mihajlovic possa schierare una formazione quantomeno presentabile.