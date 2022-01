Ecuador-Brasile, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Questa sera, alle ore 22 (ora italiana), all’ “Estadio Rodrigo Paz Delgado” di Quito (a porte chiuse), l’Ecuador del C.T Alfaro ospiterà il Brasile del C.T Tite, il match è valido per la 15.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Prima di scoprire dove vedere Ecuador-Brasile in diretta tv e streaming, ecco un focus sul match.

L’Ecuador è terzo con 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna sul Cile per 0-2. Il Brasile, invece, si è da tempo qualificato per il Qatar ed è primo con 35 punti (11 vittorie e 2 pareggi) ed è reduce dallo 0-0 esterno contro l’Argentina. Nel prossimo turno l’Ecuador affronterà in trasferta il Perù nella notte tra il 1° e il 2 febbraio; il Brasile, invece, ospiterà il Paraguay.



PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR-BRASILE

ECUADOR (4-4-2): Dominguez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Gruezo, M. Caicedo, Mena; E. Valencia, Estrada. C.T: Alfaro.

BRASILE (4-4-2): Alisson; Dani Alves, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Gerson, Fred, Casemiro, Paquetá; Vinicius Junior, Gabriel Jesus. C.T: Tite.

Dove vedere Ecuador-Brasile, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Ecuador-Brasile, valido per la 15.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro ma sarà possibile guardare il match in streaming su Mola TV, piattaforma in streaming che detiene i diritti delle qualificazioni sudamericane.