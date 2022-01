Egitto-Sudan diretta tv e streaming Eurosport? Dove vedere il match di Coppa D’Africa

DOVE VEDERE EGITTO SUDAN STREAMING E DIRETTA TV – Il match Egitto-Sudan, valido per la terza giornata del Girone D della Coppa D’Africa, si svolgerà mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 20, allo Stade Ahmadou Ahidjò di Yaoundé. L’Egitto di Momo Salah ha perso con la Nigeria la prima giornata, poi si è rifatto battendo la Guinea Bissau: adesso c’è il Sudan, che ha conquistato un solo punto in due partite proprio contro i guineani. Ecco dove vedere Egitto-Sudan in streaming e in tv.

Egitto-Sudan probabili formazioni Coppa D’Africa

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Kamal, Hegazy, Hamdi, Ashraf, Said, El Solia, Elneny, Mostafa, Salah, Marmoush. Allenatore: C. Queiroz.

Sudan (4-2-3-1): Abu-Eshrein; Mustafa, Nemer, Mustafa K., Mazin; El Rasheed, Walleldin, Omer; Hamed, Abbas Omer, Elsa. Allenatore: B. Tia.

Dove vedere Egitto-Sudan in streaming gratis e in diretta tv in chiaro, Coppa D’Africa

La gara di Coppa d’Africa tra Egitto e Sudan, valida per la terza giornata del Gruppo D, sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati di Discovery +, come tutte le altre sfide della competizione continentale: l’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La partita non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.