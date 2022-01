FA Cup, dove vedere Swindon-Manchester City: streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 21, al “County Ground” di Swindon, si disputerà il match Swindon-Manchester City, valido per i 32.esimi di finale della FA Cup. Prima di scoprire dove vedere Swindon-Manchester City in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Lo Swindon milita in League Two ed in questa edizione della competizione ha già disputato 2 turni eliminando prima il Crewe (0-3) in trasferta e poi il Walsall (1-2) sempre in trasferta. Il Manchester City, invece, entra adesso nella competizione ed è reduce dalla vittoria in Premier League contro l’Arsenal (1-2). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamenti, si andrà al Replay che si giocherà a campi invertiti.

PROBABILI FORMAZIONI SWINDON-MANCHESTER CITY

Swindon (4-4-2): Wollacott, Kesler, Odimayo, Hunt, Iandolo, Lyden, Williams, Reed, Payne, Simpson, McKirdy. All: Garner.

Manchester City (4-3-3): Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Aké, Silva, Rodri, De Bruyne, Grealish, Jesus, Sterling. All: Guardiola.

Dove vedere Swindon-Manchester City, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Swindon-Manchester City, valevole per i 32.esimi di finale della FA Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

