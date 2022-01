Gabon-Marocco, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Gabon-Marocco si disputerà martedì 18 gennaio, alle ore 20 (ora italiana), allo “Stade Ahmadou Ahidjo” di Yaoundé, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove Gabon-Marocco in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

Il Gabon è secondo con 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio) ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Ghana. Il Marocco, invece, è primo con 6 punti dopo le 2 vittorie contro Ghana (1-0) e Comoros (2-0) e grazie alla vittoria contro quest’ultima la nazionale marocchina si è qualificata per gli ottavi di finale. Al Gabon basta un pareggio per accedere al prossimo turno. Si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze.

PROBABILI FORMAZIONI GABON-MAROCCO

GABON (4-3-3): Amonome; Oyono, Manga, Obissa, Sambissa; Poko, Kanga, Autchanga; Allevinah, Boupendza, Aubameyang.

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Tissoudali; Mmaee; Boufal, Amallah, Tissoudali, Munir; En-Nesyri.

Dove vedere Gabon-Marocco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Gabon-Marocco, valevole per la 3.a giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.