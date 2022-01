Gambia-Camerun, streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Gambia-Camerun si disputerà sabato 29 gennaio, alle ore 17 (ora italiana), al “Japoma Stadium” di Douala, il match è valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprire dove vedere Gambia-Camerun in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due nazionali.

Il Gambia nel turno precedente ha battuto 0-1 la Guinea dopo aver concluso il girone eliminatorio da seconda nel Gruppo F con 7 punti in compagnia del Mali. Il Camerun, invece, agli ottavi ha eliminato le Comore vincendo per 2-1 e nel girone era arrivato primo con 7 punti. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore. La vincente di Gambia-Camerun affronterà in semifinale la vincente di Egitto-Marocco, in programma domenica 30 gennaio alle 16 (ora italiana).

PROBABILI FORMAZIONI GAMBIA-CAMERUN

GAMBIA (4-2-3-1): Gaye; Ngum, Gomez, O. Colley, Jagne; Bobb, Mareh; E. Colley, Darboe, Mo. Barrow; Mu. Barrow.

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, Castellett, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu, Hongla, Anguissa, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar.

Dove vedere Gambia-Camerun, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Gambia-Camerun, valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su Discovery+. E’ possibile vedere il match sottoscrivendo un abbonamento di 7,99 € al mese incluso anche l’intrattenimento. Questo match e tutta la rassegna continentale sarà visibile anche su Tim Vision e On Demand su Eurosport Player e Discovery+.