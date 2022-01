Gambia-Mali streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Il match Gambia-Mali, valido per la seconda giornata del gruppo F della Coppa d’Africa 2021, si gioca domenica 16 gennaio alle ore 14 nel Limbe Stadium di Limbe in Camerun. Le due squadre sono in testa alla classifica del proprio raggruppamento. Il Gambia ha sconfitto di misura la Mauritania mentre il Mali ha sconfitto la Tunisia dopo un match che ha suscitato a causa della decisione del direttore di gara di fischiare la fine con cinque minuti di anticipo. La nazionale di Magassouba viene da cinque vittorie di fila ed è sicuramente la favorita del girone per il primo posto. L’arbitro designato per la sfida è il marocchino Guezzaz.

Le probabili formazioni di Gambia-Mali Coppa d’Africa

GAMBIA (4-4-2): Jobe; Touray, Gomez, Colley, Modou; Colley, Marreh, Adams, Barrow; Jallow, Ceesay.

MALI (4-2-3-1): Mounkoro; Traore, Sacko, Kouyate, Haidara; Samassekou, Haidara H.; Traore H., Traore A., Djenepo; Kone.

Dove vedere Gambia-Mali Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Gambia-Mali sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.