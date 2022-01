Ghana-Comore streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

Il match Ghana-Comore, valido per la terza giornata del gruppo C della Coppa d’Africa 2021, si gioca martedì 18 gennaio alle ore 20 nello Stade Roumdé Adjia di Garoua in Camerun. Dopo la sconfitta con il Marocco e il pareggio contro il Gabon, la nazionale di Milovan cerca un successo per andare a caccia del secondo posto o rientrare tra le migliori terze. Gli isolani sono a zero punti e non hanno ancora segnato nella competizione. L’obiettivo qualificazione è ormai sfumato e non è possibile rientrare nemmeno tra le migliori terze. Nell’ultimo precedente tra le due nazionali si è registrata una vittoria del Ghana con due reti di scarto.

Le probabili formazioni di Ghana-Comore Coppa d’Africa

Ghana (4-3-3): Wollacott; Yiadom, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Iddrisu Baba, Kyereh; A. Ayew, Ayew Jordan, Sulemana. Allenatore: Rajevac Milovan

Comore (5-3-2): Ben Boina; B. Youssouf, Abdullah, Abdou, M. Youssouf, M’Dahoma; M’Changama, Bakary, Selemani; Bachirou, Ben. Allenatore: Abdou Amir

Dove vedere Ghana-Comore Coppa d’Africa 2021, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Discovery+?

Il match Ghana-Comore sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Discovery+. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile al prezzo di 3,99 al mese o 7,99 al mese con Eurosport Player. La sfida non sarà visibile né in diretta tv in chiaro su Rai o Mediaset né su Sky o DAZN.