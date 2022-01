Coppa d’Africa, dove vedere Guinea Bissau- Nogeria in diretta tv e streaming? Rai, Dazn o Discovery+?plus^

Guinea Bissau Nigeria dove vederla. La Coppa d’Africa dopo le prime giornate, entra nel vivo. La Nigeria di Victor Osimhen guida il gruppo D a punteggio pieno, mentre la Guinea Bissau si trova al terzo posto con un solo punto conquistato nella partita inaugurale contro il Sudan. I biancoverdi hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, mentre gli avversari dovranno vincere per sperare di agguantare l’accesso a quello successivo. I pronostici danno le Super Aquile , che nel match iniziale hanno sconfitto il forte Egitto dell’ex giallorosso Mohamed Salah con la rete dell’attaccante del Leicester Kelechi Iheanacho, come favoriti. La Guinea Bissau, in caso di superamento del girone, entrerebbe nella storia visto che non è mai riuscita ad accedere alla fase finale della competizione continentale.

Guinea Bissau Nigeria dove vederla in diretta tv e streaming? Rai, Dazn o Discovery+?

La partita verrà trasmessa in diretta solo su Discovery+, mentre lo streaming è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player. Nessun’altra emittente italiana (Sky, Dazn, Rai o del gruppo Mediaset) trasmetterà il match in chiaro o in diretta. L’incontro si disputerà mercoledì 19 gennaio a partire dalle ore 20:00.

Le probabili formazioni

GUINEA BISSAU (4-3-3): Gomis; Encada, Sangane, Mane, Cande; Pele, Nogueira, Cassama; Balde, Mendes, Piqueti.

NIGERIA (4-4-2): Okoye; Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Awoniyi, Iheanacho.