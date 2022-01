Il Ct. Mancini: “ringrazio i club per averci dato la possibilità di avere i ragazzi”

Per la 3 giorni di stage a Coverciano il tecnico Mancini ringrazia i club per la collaborazione e spera di trovare Balotelli in buone condizioni fisiche.

Roberto Mancini

Volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere a disposizione i ragazzi. È un raduno che, viste anche le defezioni di ottobre-novembre, credo fosse giusto fare per vedere la situazione generale, compresa quella di Mario Balotelli. Faremo due allenamenti più una partitella il venerdi, dove proveremo alcune strategie sulla tattica. Questo mini raduno mi permetterà di sondare la salute di tutti i convocati, compresi quelli assenti nelle recenti partite, a cui si sono aggiunti i calciatori che mai avevo chiamato prima.

Mancini su Mario Balotelli

È il momento giusto per capire quali e quanti calciatori possono, e potranno, darci una mano. Per me Mario non è la carta della disperazione perchè se dovesse essere in condizione, come quella che aveva prima dei Campionati Europei, sarà un giocatore su cui poter contare.

Tecnicamente lo conosciamo tutti il suo valore, però bisogna sempre valutare il suo stato atletico; poi per quanto riguarda l’eventuale cambiamento di gioco, qualora lo utilizzassi, posso dirvi che ho diverse soluzioni anche senza di lui. Dal momento che, oltre a Mario, ho a disposizione una ampia rosa, in cui i convocati giocano in diversi moduli nelle loro rispettive squadre, avrò l’imbarazzo delle scelte giuste da fare.

Gabriele Gravina presenta la candidatura per Euro 2028 o 2032

Il presidente Gravina annuncia che, in procinto del prossimo esecutivo Uefa del mese di marzo, l’Italia presenterà la propria candidatura per gli Europei del 2028 o 2032. Boccia la proposta, e meno male, di un possibile Mondiale ogni 2 anni, poichè sarebbe un danno indicibile ed irrecuperabile.

Per quanto riguarda il ritorno in squadra di Balotelli, Gravina, afferma che il giocatore iniziò la carriera in azzurro nell’Under 21 proprio con lui: “ Ho sempre avuto un bel rapporto umano con Mario”. Appoggio e condovido ogni scelta fatta dal Ct. Roberto Mancini, il quale ha lanciato molti giovani in questa sua gestione, e speriamo di continuare su questa strada.

(Fonte Rai televideo sport)