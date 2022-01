Il Pescara di Auteri sale a quota 6 risultati utili consecutivi

Una bella vittoria per il Pescara di mister Auteri, che si impone per 4-2 sul Montevarchi e resta in piena zona play-off nel campionato di serie C.

I biancazurri seppure con qualche incertezza nel reparto difensivo, hanno disputato una prestazione convincente e che ha esaltato le doti tecniche di 2 calciatori come Ferrari e Rauti, che hanno fattto la differenza.

E’ il sesto risultato utile consecutivo per il Pescara, che ha ritrovato la giusta convinzione nei propri mezzi, ed ora deve cercare di migliorare con qualche ritocco il potenziale di un organico già molto valido (buono a tal proposito l’esordio di De Risio a centrocampo).

Sul fronte del mercato si attende di cedere l’attaccante Galano, ormai fuori dai piani tecnici di mister Auteri, ed il suo agente Pisacane è impegnato a trovare una soluzione idonea a breve tempo.

Il tabellino della partita:

Pescara – Montevarchi 4-2



Pescara: Sorrentino 6; Ingrosso 6, Drudi 5,5 (dal 1’ s.t. Zappella 6), Veroli 6,5; Cancellotti 5,5, De Risio 6,5, Diambo 6 (dal 30’ s.t. Frascatore s.v.), Rasi 6 (dal 20’ s.t. Memushaj 6); Rauti 7,5 (dal 20’ Clemenza 6), Ferrari 7,5, D’Ursi 6 (dal 43’ s.t. Delle Monache s.v.). All. Auteri.

Montevarchi: Giusti 6,5; Achy 6, Boccadamo 6, Senzamici 5 (dal 32’ p.t. Intinacelli 6); Lischi 5,5 (dal 34’ Poggesi s.v.), Mionic 5,5 (dal 45’ s.t. Nyamsi s.v.), Mercati 6 (45’ s.t. Boncompagni s.v.), Lunghi 6; Carpani 6; Barranca 5,5, Gambale 6. All. malotti