Inter e Juventus uno contro l’altra per il primo titolo della stagione: la Supercoppa Italiana. Terminano in parità, con il punteggio di 1 a 1 i primi 45 minuti di un match a ritmi elevatissimi e ricco di episodi. Bianconeri in vantaggio al 25esimo minuto con la rete di Weston McKennie e pareggio nerazzurro al 33esimi minuto con il calcio di rigore realizzato da Lautaro Martinez. Le due reti non sono gli unici episodi del primo tempo, ecco di seguito tutti gli episodi.

Inter-Juventus: tutti gli episodi del primo tempo

Ecco tutti gli episodi dei primi 45 minuti della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus:

11’ – CONTATTO TRA CHIELLINI E BARELLA: Chiellini e Barella entrano in contatto nell’area di rigore bianconera. Barella e tutta la panchina nerazzurra chiedono il calcio di rigore, ma per Doveri e il Var è tutto regolare.

21’ – CONTATTO TRA BERNARDESCHI E DE VRIJ: il calciatore bianconero punta De Vrij e si allunga il pallone, poi va giù dopo un contatto con il difensore olandese. Nessun contatto falloso e il direttore di gara lascia proseguire.

25’ GOAL JUVENTUS: la Juventus passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Weston McKennie.

33’ RIGORE E GOAL INTER: Dzeko anticipa in area di rigore De Sciglio che tocca il piede dell’attaccante bosniaco. Doveri assegna il calcio di rigore e il Var lo conferma. Sul dischetto si presenta Lautaro Martinez che non sbaglia e regala il pareggio ai nerazzurri.

37’ CONTATTO TRA MORATA E DE VRIJ: L’attaccante spagnolo chiede un rigore per un contatto di De Vrij. Doveri fa segno che è tutto regolare.

40’ CONTATTO TRA KULUSEVSKI E BASTONI: Contatto stinco contro stinco nell’area di rigore bianconera, ma il difensore nerazzurro si lascia cadere.