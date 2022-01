Coppa Italia, dove vedere Lazio Udinese in diretta tv e streaming? Rai o Mediaset?

Lazio Udinese: dove vederla. Martedì 18 gennaio alle ore 17:30 allo stadio “Olimpico” di Roma si disputerà il match tra Lazio e Udinese valido per gli ottavi di Coppa Italia. In campionato i biancocelesti sono reduci dalla vittoria per 3 a 0 sulla Salernitana e sono ottavi in campionato, mentre i friulani si trovano al quindicesimo posto in classifica a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione, dopo aver perso contro la Juventus. Sulla carta la Lazio sembra favorita anche se non deve prendere sottogamba l’impegno.

Lazio Udinese dove vederla in diretta tv e streaming? Rai o Mediaset?

Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming dalle reti Mediaset che quest’anno hanno acquistato i diritti televisivi della Coppa Italia. In particolar modo gli appassionati potranno sintonizzarsi su Italia 1. Lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito Sportmediaset.it, alla piattaforma Mediaset Infinity oppure scaricando gratuitamente l’apposita app da qualsiasi digital store. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani e al commento tecnico di Andrea Agostinelli

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni con cui le squadre scenderanno in campo:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.