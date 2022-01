Linares-Barcellona streaming LIVE e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Coppa del Re

Il match Linares-Barcellona, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re 2021/22, si gioca mercoledì 5 gennaio alle ore 19.30 nello Estadio Municipal de Linarejos di Linares. I padroni di casa giocano nella terza divisione spagnola ed hanno eliminato Gimnastic e Alaves nei due turni precedenti. I blaugrana fanno invece il loro esordio nella competizione. Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, si giocheranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. L’arbitro designato per la sfida è il signor Cuadra. La squadra di Xavi viene da un buon momento in campionato con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide ma deve fare i conti con l’emergenza Covid.

Le probabili formazioni di Linares-Barcellona Coppa del Re

LINARES (4-4-2): Juskevicius; Perejon, Guerrero, Gomez, Marin; Sanchidrian, Rodri, Melendez, Camicer; Etxaniz, Copete.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Mingueza, Lenglet, Umiti, Araujo; Nico, Marmol, Puig; Akhomach, de Jong, Jutgla.

Dove vedere Linares-Barcellona Coppa del Re, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Linares-Barcellona non verrà trasmesso in diretta tv nè in diretta streaming da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia si consiglia di seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre