LIVE – Serie A, Juventus-Udinese 1-0: Dybala porta in vantaggio i bianconeri!

All’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida tra Juventus e Udinese, in campo questa sera alle ore 20.45 per la 3^ giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I padroni di casa hanno bisogno necessariamente di una vittoria per poter ancora sperare in una qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dal canto suo, la formazione friulana invece deve cercare di allontanarsi per quanto possibile dalla zona retrocessione, attualmente distante solo quattro punti. Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

CRONACA:

1′ – Fischio d’inizio! E’ iniziato il match all’Allianz Stadium.

5′ – Gli uomini di Allegri vanno subito in pressione e spingono per creare la rete del vantaggio.

10′ – L’Udinese prova ad abbassare il ritmo ma senza riuscire a fraseggiare in mezzo al campo.

15′ – Poche emozioni finora, squadre in fase di studio.

17′ – Cross sul secondo palo di Cuadrado, traiettoria che trova la testa di Kean, il quale, però, viene contrastato da Soppy.

19′ – Dybala! La Juventus si porta avanti grazie ad un fantastico tiro dell’argentino che batte Padelli.

23′ – Arthur riceve la prima ammonizione della partita.

27′ – Sugli sviluppi di una punizione Cuadrado manda in area un cross promettente, ma la difesa ospite è pronta ad allontanare il pericolo.

32′ – Nuova occasione per la squadra di casa con McKennie, il quale arriva a colpire su un cross dalla fascia ma il suo tentativo esce largo sulla destra.

34′ – Primo giallo in casa Udinese. A riceverlo è Soppy.

36′ – Deulofeu recupera palla e serve Beto, che scarica il destro verso la porta ma il tiro è debole e Szczesny blocca senza problemi.

38′ – Ammonizione per Cioffi, l’allenatore dei friulani.

43′ – Gli ospiti provano ad alzare il livello del loro gioco per trovare la rete del pareggio.

47′ – Termina il primo tempo.

INTERVALLO

IL TABELLINO DI JUVENTUS-UDINESE:

Marcatori: 19′ Dybala (J)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani Pellegrini; Bentancur, Arthur; McKennie, Dybala, Kulusevski; Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Morata, Alex Sandro, Bernardeschi, Kaio Jorge, Rabiot, Locatelli, De Winter. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Santurro, Piana, Success, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Ianesi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Pinzi. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Ammoniti: 23′ Arthur (J), 34′ Soppy (U)

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia). Assistenti: Edoardo Raspollini (sezione di Livorno), Vittorio Di Gioia (sezione di Modena).