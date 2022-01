Liverpool-Arsenal, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere EFL Cup

Questa sera alle ore 20.45 (le 19.45 locali) ad Anfield Road si disputerà il match Liverpool-Arsenal, valevole per semifinale d’andata della Coppa di Lega inglese. La gara di ritorno sarà in programma giovedì 20 gennaio alle ore 20.45 all’Emirates Stadium di Londra.

Nei tre turni precedenti i Reds hanno eliminato Norwich (0-3), Preston North End (0-2) e Leicester (ai calci di rigore dopo il 3-3 finale), mentre i Gunners hanno avuto la meglio sul Wimbledon (3-0), Leeds (2-0) e Sunderland (5-1). Chi avrà la meglio nella doppia sfida, in finale (il prossimo 27 febbraio) sfiderà il Chelsea, che nel doppio confronto ha fatto fuori il Tottenham.

Liverpool-Arsenal, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher, Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Milner, Chamberlain, Jota, Jones.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette.

Dove vedere Liverpool-Arsenal in tv e streaming

Il match Liverpool-Arsenal in programma questa sera alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni; inoltre la sfida di Anfield Road sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.